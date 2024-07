Incendiu violent, în Sectorul 2 din Bucureşti! Zeci de persoane au fost evacuate, iar trei au ajuns la spital! Un incendiu violent a izbucnit, marti noapte, in Sectorul 2 din Bucuresti.Fostul a cuprins un grup de locuinte invecinate. 26 de persoane au fost evacuate, cinci fiind asistate medical. Trei dintre ele au fost transportate la spital, dar doua au refuzat transportul la o unitate medicala. Incendiu pe strada Voioșiei Incendiul s-a produs pe strada […] The post Incendiu violent, in Sectorul 2 din Bucuresti! Zeci de persoane au fost evacuate, iar trei au ajuns la spital! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

