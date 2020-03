Un incendiu de mare amploare a izbucnit ieri seara, in jurul orei 18, la un depozit de semințe din Rascruci. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat patru autospeciale pentru stins incendii, din doua subunitați ale ISU Cluj (doua fiind de la detașamentul din Dej), și una a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din Bonțida. ”In momentul sosirii pompierilor, flacarile cuprinsesera deja in totalitate cladirea cu doua nivele și cu o suprafața de cca 400 mp. Arderea se manifesta generalizat cu posibilitatea de extindere a focului la un fanar și la casele situate in imediata…