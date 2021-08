Clipe de groaza in localitatea Scapau, comuna Devesel județul Mehedinti! Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dupa amiaza și a cuprins zeci de case. Din primele informații, aflam ca focul ar fi pornit de la vegetația uscata, iar apoi s-a extins amenințator la mai multe gospodarii. Locuitorii sunt in stare de șoc, dupa ce munca lor de atația ani s-a facut scum in cateva minute chiar sub ochii lor.