Incendiu violent în Giurgiu. Arde vegetație uscată și izolația țevilor de căldură Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, in Giurgiu, in zona cunoscuta drept Valea lui Gheorghita. Din primele informații, ar fi vorba depre vegetație care a luat foc. Flacarile uriașe au cuprins un teren viran de cateva zeci de hectare in centrul orasului, denumit Valea lui Gheorghita, potrivit giurgiuveanul.ro. Focul a fost localizat, iar pompierii intervin

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

