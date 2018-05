Mai multi pompieri au intervenit de urgenta, cu apa si spuma, pentru a lichida un incendiu puternic izbucnit in curtea fostei rafinarii ploiestene Astra. Alarma a fost data in cursul diminetii. Echipajele de pompieri s-au indreptat catre locul incidentului, cu mai multe autospeciale. Din datele facute publice de catre reprezentantii ISU Prahova, cand au ajuns […] Incendiu violent in curtea fostei rafinarii Astra (FOTO) is a post from: Ziarul National