Incendiu violent în Capitală. Trei autospeciale de pompieri au intervenit imediat Pompierii au fost solicitați de urgența sa stinga un incendiu violent izbucnit in apropierea strazii Turda din Capitala, susține Romania TV. Conform primelor informații se pare ca o baraca a unor muncitori a fost cuprinsa de flacari. Intervenția pompierilor s-a incheiat in aproximativ 20 de minute. Trei autospeciale cu apa și spuma au intervenit la fața locului. Din fericire nu au fost inregistrate victime, iar pericolul a fost indeparatat. In urma intervenției oamenii legii urmeaza sa stabileasca exact cauzele producerii acestui incendiu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce miercuri, 23 octombrie, un incendiu violent a izbucnit in zona Buces a muntilor Vulcan, la limita dintre judetele Alba si Hunedoara, un nou incendiu a izbucnit duminica tot la limita judetelor Alba si Hunedoara, in masivul Vulcan, pe un versant stancos, in subteran. Interventia de lichidare…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri la orele pranzului, in localitatea... The post Incendiu violent langa Timisoara. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea INCENDIU de vegetație uscata langa Rapa Roșie. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit joi dupa-masa, langa Rapa Roșie. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Garda de Intervenție Sebes a intervenit cu 2 ASAS la un incendiu izbucnit la…

- Pompierii ISU Cluj au intervenit, marti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit din localitatea Floresti in care functionau ateliere auto, nefiind inregistrate victime "Se intervine cu un...

- Cinci masini din doua parcari ale aceluiasi bloc din municipiul Galati au ars, noaptea trecuta, in urma unui incendiu intentionat. Pompierii au reusit sa opreasca focul care risca sa cuprinda zeci de masini, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita: In jurul orei 03:00,…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa in orașul Teiuș. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Teiuș cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 13.00, la o anexa din localitatea Teiuș. Au intervenit pompierii din Aiud și SVSU Teiuș cu doua autospeciale. Detașamentul Aiud a intervenit,…

- Peste cinci ore au actionat cincisprezece pompieripentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperisul unei hale de cresterea pasarilor, apartinand unei societati din municipiul Calarasi.

- Incendiu puternic in parcul IOR din Secotrul 3 din București, in cursul zilei de miercuri! Oamenii din zona s-au speriat imediat de fumul dens ce a inceput sa se ridice pe cer și au sunat la 112!