Incendiu violent în București. Patru case au luat foc în Sectorul 3 Un incendiu violent a cuprins patru case din Sectorul 3, in aceasta dimineața. Toate casele au pod comun, iar flacarile s-au extins cu repeziciune, a anunțat ISU București-Ilfov. Inițial au fost trimise doar trei autospeciale de pompieri, dar ulterior numarul efectivelor a fost suplimentat pana la 10. Pana la aceasta ora, nu au fost inregistrate victime, iar pompierii acționeaza pentru lichidarea incendiului. Accesul autospecialelor se realizeaza foarte greu pana in apropierea zonei afectate din cauza strazilor inguste și a autoturismelor staționate. The post Incendiu violent in București. Patru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe blocuri și instituții ale statului din Sectorul 6 au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii Termoenergetica. Furnizarea agentului termic va fi oprita pana cel puțin pe 1 decembrie la orele 23. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti anunta, miercuri, ca avaria din zona…

- Cel mai mare parc de Craciun din București este pregatit pentru primirea vizitatorilor de Sarbatori. Va putea fi admirat de catre bucureșteni inca de la finele lui noiembrie. In perioada 25 noiembrie – 27 decembrie, un parc din Sectorul 6 al Bucureștiului se va transforma intr-un loc de poveste, ideal…

- Un incendiu puternic cu mari degajari de fum a izbucnit in localitatea Voluntari, langa București. Pompierii au ajuns deja la fața locului și intervin pentru stingere, dar din interior inca se aud explozii. ISU București-Ilfov au anunțat ca incendiul la care intervin se manifesta cu flacara și degajari…

- Conform datelor publicate de INS puterea de cumparare a romanilor a scazut in 2022. Salariul mediu net a crescut in luna august cu 12,8% fața de aceeași luna din 2021, insa inflația oficiala in august era de 15,3%.In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai…

- Este in dezbatere un proiect-pilot al Ministerului Sanatații potrivit caruia și farmaciștii sa ne poata vaccina contra gripei. In acest sens, farmaciștii incluși in proiect ar trebui sa faca un curs de cinci zile la una din universitațile de medicina. Farmaciile trebuie sa aiba spații amenajate special…

- Accesul antreprenorilor si fermierilor din Romania la microfinantare va fi stimulat de o noua cooperare intre Fondul European de Investitii (FEI), sustinut de noul program InvestEU, si BT Mic, cea mai mare institutie de microfinantare din Romania, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Un incendiu violent a izbucnit duminica seara in Capitala.Flacarile au cuprins patru case din Sectorul 5.Incendiul a izbucnit pe strada Frt. Ilie Gurita, informeaza ISU București-Ilfov.Exista posibilitatea de extindere a incendiului.Potrivit primelor informații, nu au fost raportate victime.Pompierii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța ca va plati ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura pentru trimestrul II 2022, in suma totala de 186,5 milioane lei. Cele mai amri sume merg catre sectorul vegetal (circa 99 milioane lei). Este vorba de plata ajutorului…