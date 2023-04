Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins, sambata dupa-amiaza, cauciucuri și deșeuri aflate la ieșirea din orașul Alba Iulia. Autoritatile au emis mesaj Ro-Alert, in conditiile in care focul se manifesta langa gara și șoseaua de centura. Este și pericol de explozie, conform Mediafax.Incendiul s-a produs pe strada București…

- "In jurul orei 13,40, prin apel la 112 a fost semnalata prezenta unui urs in Municipiul Targu Mures, zona Platoul Cornesti. A fost transmis mesaj RO-ALERT cetatenilor din zona in care a fost semnalata prezenta animalului", a transmis ISU Mures, intr-un comunicat de presa.In urma cu cateva zile, primarul…

- Un barbat a fost atacat, luni, de un urs, intr-o padure din Nucsoara, judetul Arges. Autoritatile au emis un mesaj Ro-Alert pentru ca localnicii sa ia masuri de protectie.Potrivit ISU Arges, un barbat a fost atacat de un urs intr-o padure din comuna Nucsoara. Fii la curent cu cele mai noi…

- FOTO VIDEO| INCENDIU in Alba Iulia: O pubela de gunoi a fost mistuita de flacari pe Bulevardul Revoluției FOTO VIDEO| INCENDIU in Alba Iulia: O pubela de gunoi a fost mistuita de flacari pe Bulevardul Revoluției Astazi 15 martie, in Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției, a avut loc un incendiu la nivelul…

- Mario Fresh și Alex Velea și-au aruncat, in trecut, cuvinte grele. Relația dintre cei doi s-a racit dupa ce „baiatul lui de sfulet” a ales sa il paraseasca, dar se pare ca acesta nu a uitat ajutorul pe care i l-a acordat mentorul sau.

- Panica in Sibiu din cauza unui urs care a fost surprins in timp ce alerga pe strazile Sibiului. Oamenii au sunat imediat la numarul 112 pentru a semnala prezența ursului, relateaza Ora de Sibiu.La scurt timp dupa aceste apeluri a fost emis și un mesaj Ro Alert de atenționare privind prezența unui urs…

- Panica in Sibiu din cauza unui urs care a fost surprins in timp ce alerga pe strazile Sibiului. Oamenii au sunat imediat la numarul 112 pentru a semnala prezența ursului, relateaza Ora de Sibiu.La scurt timp dupa aceste apeluri a fost emis și un mesaj Ro Alert de atenționare privind prezența unui urs…

- Un incendiu violent a cuprins un depozit situat in orasul Voluntari. Au ars mase plastice si paleti cu dezinfectanti. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la fata locului. Autoritatile au emis mesaj Ro-Alert, in conditiile in care focul se manifesta cu degajare mare de fum. 40 de oameni,…