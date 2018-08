Incendiu violent de padure in Germania. Satele din apropierea Berlinului sunt in pericol (Foto&Video)

Pompierii germani au continuat sa lupte vineri impotriva unui masiv incendiu de padure, izbucnit la aproximativ 50 kilometri sud de Berlin, care s-a extins peste noapte si a dus la evacuarea a sute de persoane.



Un miros puternic de fum a fost simtit vineri in capitala Germaniei, in special in cartierele sudice, informeaza AFP.



Focul, izbucnit intr-o padure din apropiere de Potsdam, in regiunea Brandenburg, s-a extins in timpul noptii, afectand in prezent o suprafata de 400 de hectare, fata de 300 de hectare joi seara.



Circa 600 de persoane din trei sate au fost evacuate…