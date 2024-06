Incendiu uriaș pe litoral în Turcia Europa se incinge. In Turcia, la Kusadasi, un incendiu puternic de vegetatie a parjolit zeci de hectare, iar sute de turisti, printre care si romani, au fost evacuati din hoteluri si au fost nevoiti sa isi petreaca noaptea pe plaja. In Grecia, doar intr-o singura zi, au izbucnit peste patruzeci de incendii de vegetatie. In vestul Europei, vremea a jucat la cealalta extrema. La Dortmund, in Germania, meciul Germania – Danemarca a fost suspendat temporar din cauza unei furtuni cu fulgere. Situatia este alarmanta in Turcia, la Kusadasi. Un incendiu puternic de vegetatie a fortat personalul mai multor… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

