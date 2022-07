Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters. Printre salvatorii care intervin pentru stingerea flacarilor…

