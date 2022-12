Stiri pe aceeasi tema

- La incendiul din Parcul Tetarom de marți seara, ISU Cluj a solicitat ajutor de la ISU Alba și ISU Salaj. Deși au fost utilizați hidranți exteriori și interiori de pe toate laturile halei, au fost solicitate inclusiv cisterne cu apa de la Primaria Cluj-Napoca.

- Flacari uriașe și un nor gros negru de fum s-au vazut marți seara deasupra Clujului. In jurul orei 1930 a izbucnit un incendiu la o hala din parcul Tetarom I din Cluj-Napoca. La fața locului au fost dislocate inițial cinci autospeciale de stins incendii și trei auto-platforme pentru intervenții și salvari…

- Un incendiu puternic a alertat in aceasta noapte cetațenii din sectorul 5 al Capitalei, acolo unde zeci de pompieri au intervenit de urgența pentru a lichida focul care a pus stapanire pe parterul unui bloc. Dupa finalizarea misiunii, oamenii legii au deschis o ancheta pentru a descoperi cauza exacta…

- Astazi, 02 decembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in comun cu angajații Serviciului de Protecție și Paza de Stat desfașoara in timp real in cladirea Președinției Republicii Moldova un exercițiu tactic comun.

- Pompierii clujeni au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a afectat o casa in localitatea Sanmartin, comuna Chinteni. Din primele informații, nu au fost persoane care sa solicite sprijin medical.„Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a…

- Un incendiu de amploare in izbucnit duminica, 20 noiembrie, in jurul orei 15.00, la un depozit cu doua etaje din piața Komsomolskaia din Moscova, scrie agenția TASS. Suprafața afectata de foc este de aproximativ 2.000 mp.

- Elevii școlii de muzica, din Deva, au bifat un alt succes la un concurs prestigios de interpretarea a colindelor, din zona Transilvaniei. Concursul s-a desfașurat in format online, la Cluj, iar juriului a fost prezidat de marele interpret de folclor Ioan Bocșa, profesor la Academia de muzica Gheorghe…

- Incendiu intr-un restaurant de pe strada Alexei Sciusev 98 din capitala. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Salvatorii au stabilit ca a avut loc un scurt circuit la un frigider industrial din bucataria restaurantului.