Stiri pe aceeasi tema

- Uita-te la acest video pe YouTube. Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, in jurul orei 19.00, la o societate comerciala care are ca obiect de activitate fabricarea produselor din țiței din satul Inotești, localitatea Colceag. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta pe…

- Polițiștii au intervenit luni dupa ce au fost sesizați despre rapirea celor doi, intr-un imobil din Onești.Potrivit primelor informații, barbatul i-ar fi sechestrat pe cei doi muncitori pentru ca și-ar fi adus aminte ca in trecut nu i-au facut bine reparațiile pentru care i-a chemat.Ajunși la fața locului,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la o hala cu produse petroliere din comuna Colceag, Prahova, iar doua persoane sunt ranite grav, suferint arsuri pe 80% din suprafata corpului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la sosirea echipajelor de pompieri focul se manifesta…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier in Berceni, sat Catunu.Un autoturism cu trei ocupați din care doi sunt copii (10 ani și 1 an și 8 luni) s-a rasturnat.Reprezentanții ISU asigura masurile specifice.La fata locului au fost mobilizate un echipaj de stingere și unul de prim ajutor. Se…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11:30 in comuna prahoveana Berceni, sat Catunu. Potrivit primelor informatii, o masina in care se aflau trei persoane s-a rasturnat. In autoturism se aflau un barbat, in varsta de 34 de ani si doi copii, in varsta de 10 ani, respectiv 1 an si…

- O puternica explozie la o conducta de gaz, neurmata de incendiu, a avut loc in aceasta seara in zona centurii de ocolire a municipiului Radauți, spre Dornești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doi muncitori au fost raniți fiind preluați de ambulanțe și transportați la UPU…

- Ministrul Sanatații, NeluTataru, a semnat astazi doua acte normative prin care se reglementeaza modul de aprobare a solicitarilor de transfer a marilor arși in strainatate și modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri. Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat, joi, doua ordine pentru stabilirea de noi reglementari cu privire la transferul in strainatate al pacientilor cu arsuri. Procedurile au fost simplificate si clarificate, astfel incat transferul sa se faca in cel mai scurt timp de la primirea pacientului.…