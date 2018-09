Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-o scoala primara din suburbia londoneza Dagenham, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate 12 autospeciale si aproximativ 80 de pompieri, a anuntat marti dimineata Brigada de pompieri din Londra, transmite Reuters. Scoala afectata de acest incendiu este situata…

- Incendiu pe strada Ginta Latina 12/12 din sectorul Ciocana al Capitalei.Cinci autospeciale sunt la fata locului. Cu detalii revenim mai tarziu. Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un apartament dintr-un bloc turn din estul Londrei, opt unitati de salvare si 58 de pompieri luptandu-se sa stinga flacarile, informeaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Un incediu urias a cuprins una dintre cladirile emblematice ale orasului scotian Glasgow pentru a doua oara în ultimii patru ani. Scoala de Arte a fost înghitita în doar câteva minute de flacari si fum. Nu au fost raportate victime. Toate cladirile…

- Pe Calea Moșilor din Capitala are loc, joi dimineața, un incendiu la o cladire veche, nelocuita, traficul fiind oprit in zona, anunța postul Digi 24. La fața locului intervin cinci mașini de pompieri, fiind prezente și doua echipaje de ambulanța. Alex Militaru The post Incendiu pe Calea Moșilor din…

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 21:00, la o fabrica de mobila din municipiul Gherla, situata pe strada Clujului. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Gherla (SVSU) cu doua autospeciale de stingere, in…