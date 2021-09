Incendiu uriaș în zona de nord a Capitalei Un incendiu uriaș a avut loc in zona de nord a Capitalei, in Sectorul 1, sambata, in jurul orei 21:30, intr-un bloc aparent nelocuit, dintr-un cartier rezidențial, in strada Parcului, potrivit Antena 3. Sunt degajari importante de fum, iar flacarile au putut fi observate de la distanțe de kilometri. Din primele informatii, flacarile au inghitit […] The post Incendiu uriaș in zona de nord a Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefecții și subprefecții USR PLUS au fost destituiți din funcție in ședința de Guvern de joi. Este vorba despre 14 prefecți, inclusiv cel al Capitalei, precum și 28 de subprefecți. Premierul Florin Cițu a declarat la finalul ședinței de Guvern ca nu va face alte numiri in locul prefecților și subprefecților…

- Un incendiu violent de vegetatie a izbucnit, marti, pe un camp din apropiere de Centura Capitalei, in fosta zona industriala a orașului Popești-Leordeni. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor. Flacarile puternice au cuprins vegetația uscata de pe un campul aflat in…

- Un incendiu a izbucnit, luni, in Muntii Capatanii, in judetul Valcea, primele estimari ale padurarilor aratand ca patru hectare de teren pe care cresteau puieti de brad si copaci tineri au fost cuprinse de flacari. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, focul a pornit pe un fond…

- Cei 14 romani care așteptau pe aeroportul din Kabul, au fost preluați in siguranța, vineri seara, a anunțat pentru Antena 3, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Aceștia ar putea sa ajunga in Romania sambata. Conform unor surse, aceștia vor merge de la Kabul la Islamabad și apoi catre casa. …

- Un incendiu s-a produs, sambata dimineata, intr-un bloc de pe bulevardul Iancu de Hunedoara, in apropiere de Piața Victoriei. 30 de persoane au fost evacuate, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Focul a cuprins un apartament situat la ultimul etaj al cladirii. Degajarile mari de fum și flacarile puternice…

- Autoritațile au transmis un mesaj RO Alert pentru a anunța prezența unui urs pe Transfagarașan. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD care va interveni in cazul unor incidente, potrivit Antena 3. Autoritațile au trimis un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitații Carțișoara, in…

- Autoritatile din Mykonos au intervenit de urgenta, dupa ce flacarile au cuprins zeci de hectare de vegetatie. Focul este alimentat de caldura si de vantul puternic din acea zona. Mai multe hoteluri din zona au fost evacuate, potrivit Antena 3. Printre turiștii evacuați sunt și Elena Udrea și soțul ei…

- Doi șobolani au fost fotografiați de un client in raftul cu produse de patiserie de la Mega Image de pe 1 Mai, care se afla in Sectorul 1 al Capitalei. Imaginea a fost postata pe internet și a fost redistribuita de sute de ori in doar cateva minute. Fotografia ar fi fost facuta, chiar miercuri, […]…