Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la doua anexe gospodarești din municipiul Falticeni, informeaza ISU Suceava. Intervin militarii Detașamentului Falticeni cu patru autospeciale de stingere și ambulanța SMURD B2. Misiunea este in dinamica. The post Patru autospeciale de pompieri intervin pentru…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri pe Muntele Pietricica, in apropierea orașului Piatra Neamț. Flacarile se extind cu viteza și se apropie de zonele locuite, anunța Mediafax. Numeroase echipaje de pompieri intervin la fața locului și incearca sa opreasca…

- INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere INCENDIU la Zlatna: O camera a unei locuințe a izbucnit in flacari, cu pericol de propagare. Au intervenit trei autospeciale pentru stingere Un incendiu a izbucnit…

- Trei autospeciale noi de intervenție la incendii și echipament aferent au fost oferite astazi stațiilor comunitare de pompieri voluntari și salvatori din localitațile Baimaclia, Pirlița și Sarateni, care vor deservi aproximativ 55 de comunitați rurale cu o populație totala de peste 80.000 de locuitori,…

- Pompieri militari și pompieri civili, au intervenit cu 10 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Hurjuieni. Au ars acoperișul casei de locuit și anexele gospodarești ( magazie, șura și adapost de animale…

- ALERTA falsa de incendiu la un spital din Romania: „Un angajat ar fi prajit paine”. 28 de pompieri cu 4 autospeciale s-au deplasat la fața locului ALERTA falsa de incendiu la un spital din Romania: „Un angajat ar fi prajit paine”. 28 de pompieri cu 4 autospeciale s-au deplasat la fața locului O alerta…

- Un incendiu s-a produs, in urma cu puțin timp, moara din localitatea Seaca, județul Olt, dar și la o locuința din apropiere. La fața locului intervin urmatoarele forțe și mijloace: ISU Olt: 2 autospeciale de stingere, o autoscara, 2 autospeciale pentru prima intervenție, 1 ambulanța SMURD și 17 pompieri;din…

- Un incendiu a izbucnit la fondul forestier situat intre zonele Pangarati si Csofronka din judetul Harghita.Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata intr o padure din judetul Harghita. Din primele informatii este afectata o suprafata de aproximativ 5 hectare de exploatare forestiera. Exista pericolul…