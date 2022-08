Incendiu uriaș în Franța – România trimite 77 de pompieri să îi ajute pe francezi VIDEO Romania trimite 77 de pompieri cu 17 mijloace de intervenție in Franța, pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Forțele romanești și echipamentele pleaca incepand de joi cu doua avioane NATO. Emmanuel Macron a mulțumit Romaniei pentru ajutor. Peste 1.000 de pompieri se lupta cu un incendiu ”monstru” in sud-vestul Franței, care a distrus deja aproape 7.000 de hectare de padure, spun oficialii. Incendiul din apropierea orașului Bordeaux a distrus mai multe case și a dus la evacuarea a 10.000 de persoane. Echipe de pompieri din Germania, Polonia, Austria si Romania au fost trimise sau urmeaza… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipe de pompieri din Romania, Germania, Polonia, Austria sunt pe drum pentru a sprijini personalul francez din prima linie de intervenție, in urma unei cereri de asistența din partea Franței prin intermediul mecanismului de protecție civila al UE. Citește și: Fenomenul Pitești! „Un an si sapte luni,…

- Germania, Grecia, Polonia, Romania și Austria ajuta Franța in lupta cu incendiile, a anunțat președintele Emmanuel Macron. „Germania, Grecia, Polonia și in orele urmatoare Romania și Austria: partenerii noștri vin in ajutorul Franței in fața incendiilor. Le mulțumesc. Solidaritatea europeana este pusa…

- Cinci state membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv Romania, urmeaza sa trimita pompieri sa lupte impotriva unor incendii violente in Gironde si Landes, in sud-vestul Frantei, anunta joi presedintele francez Emmanuel Macron. El este criticat dupa ce a aparut in imagini pe jetsky in timpul…

- Peste 1.000 de pompieri francezi incearca sa stinga un incendiu care a distrus peste 7.000 de hectare de padure in sud-vestul țarii, potrivit BBC . Sprijin va sosi in curand din Austria, Germania, Grecia, Polonia și Romania, a anunțat președintele Emmanuel Macron intr-un mesaj pe Twitter. LAllemagne,…

- “Europa mizeaza pe carbun! Romania TREBUIE sa faca la fel! Intai CONSTRUIM noi capacitati, apoi le punem in CONSERVARE pe cele existente!!! Ma opun categoric inchiderii mineritului din Oltenia si sustin punerea in CONSERVARE ( EXCLUS INCHIDEREA) a capacitatilor pe carbune doar dupa ce noile sisteme…

- Statele Uniunii Europene trebuie sa aiba 80% gaz in depozite pana la 1 noiembrie, conform unei decizii de joi, 23 iunie, a Parlamentului European. Romania este la coada UE din punctul de vedere al rezervelor, deși discuțiile se poarta de la jumatatea lunii mai.Statele membre ale Uniunii Europene…

- Ucraina a oprit luna trecuta o ruta de tranzit de gaze catre Europa, dand vina pe interferenta fortelor ruse de ocupatie, in timp ce livrarile de gaze ale Rusiei catre multe tari europene au fost intrerupte complet din cauza nerespectarii noului mecanism de plata in ruble impus de Moscova. CARE SUNT…