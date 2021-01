Un incendiu a avut loc in aceasta dimineața la Institutul Matei Balș din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgența pentru a stinge focul. Evenimentul nefericit a avut loc in Pavilionul 5, acolo unde 80 de pacienți au fost evacuați. Anunțul facut de autoritați Din fericire, focul a fost stins de pompieri […] The post Incendiu uriaș in aceasta dimineața la Matei Balș. Peste 80 de pacienți infectați cu Covid-19 au fost evacuați appeared first on IMPACT .