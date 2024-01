Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 de ani a decedat, duminica, in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din Corlateni, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani

- Superstiții și tradiții de Revelion și Anul Nou. Ce este bine și ce nu trebuie sa faci in noaptea dintre ani S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2024. Este vremea in care fiecare dintre…

- Un incendiu s-a produs in noaptea de marti spre miercuri la o casa batraneasca din localitatea Ciorani, comuna Belcești (judetul Iasi). La locul solicitarii s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Frumos, un echipaj de prima intervenție și un echipaj de prim ajutor calificat.…

- O femeie de 90 de ani a avut parte de un sfarșit tragic, de curand, in urma unui incendiu care a izbucnit chiar in propriul apartament. Batrana a fost gasita moarta in apartamentul ei din Pitești, dupa ce imobilul a fost cuprins de flacari.

- O femeie și un barbat au decedat aseara, in urma unui accident tragic care s-a produs la ieșirea din municipiul Gherla. Pompierii de la descarcerare și ambulanțierii SAJ au aplicat manevrele de resuscitare. Insa… degeaba! ”Intr-unul dintre acestea se afla o femeie incarcerata, ce prezenta multiple traumatisme…

- O femeie in varsta de 77 de ani a murit carbonizata intr-un incendiu izbucnit, joi, la locuinta sa din localitatea Uricari, iar sotul ei a suferit arsuri de gradele I si II la nivelul picioarelor si la un umar, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…