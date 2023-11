Incendiu tragic, cu un deces, în Șăulia de Câmpie Doua echipaje de stingere și o ambulanța SMURD din cadrul Secției Sarmașu au fost solicitate sa intervina, duminica seara, 12 noiembrie, in localitatea Șaulia de Campie, pe strada Mașcașești, pentru lichidarea unui incendiu ce a cuprins o casa de locuit. "Acesta se manifesta la o incapere a locuinței pe o suprafața de aproximativ 20 de … Post-ul Incendiu tragic, cu un deces, in Șaulia de Campie... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Date ale statisticii comunitare arata ca afectiunile cardiovasculare raman principala cauza de deces din Uniunea Europeana. Angioplastia este una din cele mai frecvente proceduri medicale minim-invazive pentru tratarea acestui tip de pacienti, iar din anul 2021 numarul acestora a depasit peste un milion.…

- Conducerea societații A&D"S Quiqk Wash SRL, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire spalatorie self-wash, imprejmuire și branșament la utilitați", propus a fi amplasat in comuna Zau de Campie, strada Calarași nr. 93. "Informațiile…

- A avut loc o explozie puternica urmata de un incendiu violent la magistrala de gaze care traverseaza zona satului Calimanesti din judetul Vrancea, unde se efectueaza lucrari si la un segment din autostrada A7. In jurul orei 1:12 a avut loc explozia, urmata de incendiu, iar flacarile au fost atat de…

- In aceste momente, pompierii intervin in satul Sasar, unde a fost semnalat un puternic incendiu la o gospodarie. Alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta de aproximativ 20 de minute. Material in actualizare! Source

- Castelul din Zau de Campie isi deschide portile pentru turisti si ofera tururi ghidate gratuite timp o luna, oferite in de Asociatia AntePortum, in fiecare weekend, incepand de duminica, 17 septembrie. "Alexandria, New York, Zau de Campie: tururi ghidate in Castelul Ugron. Pitorescul castel din Zau…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunta ca s-a inregistrat un nou deces, in urma incendiului de la Crevedia. "Acum a fost confirmat de catre colegii de la Floreasca inca un deces. Dar nu vreau sa zic inca un deces din cauza arsurilor, pentru ca primul deces, din pacate, a fost sotul doamnei care e decedat…

- Pompierii romani care au plecat luni spre Grecia au ajuns la destinatie si intervin deja pentru stingerea unui incendiu in apropierea unui spital din Alexandroupolis. ”Modulul national specializat de stins incendii de padure, care a fost dislocat ieri in sprijinul autoritatilor si comunitatilor elene,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș sunt solicitați sa intervina in aceaste momente in localitatea Voiniceni in urma izbucnirii unui incendiu la nivelul unei case de locuit situata in comuna Ceuașu de Campie. La fața locului s-au deplasat cu doua autospeciale de stingere, in colaborare…