- Peste 80 de persoane și-au pierdut viețile și alte 200 au fost ranite in urma incendiilor devastatoare din Grecia, iar ministrul adjunct pentru protecția cetațeanului, Nikos Toskas, a dezvaluit de la ce a pornit focul.

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era pasagera intr-o mașina condusa de o tanara de 26 ani, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier teribil, ce s-a produs pe un drum comunal din localitatea Dumbrava. In autovehicul se afla și un bebeluș de doar zece luni.

- Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti, dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Traficul rutier este blocat. Potrivit...

- Opt persoane au murit de la inceputul lunii mai inecate in Marea Neagra si in lacurile din judetul Constanta, a anuntat miercuri, pe pagina de pe o retea de socializare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit anuntului, doua dintre cele sase persoane inecate in marea Neagra…

- O adolescenta in varsta de 19 ani si un copil de un an si sase luni au murit, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1F, in localitatea Romanasi, judetul Salaj. Alte trei persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu o autoutilitara.

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca…

- Cinci persoane și-au pierdut viața, azi-noapte, in urma unui accident, care a avut loc intre localitațile timișene Uivar și Pustiniș. Cu toții, alaturi de un copil in varsta de 8 ani, se aflau intr-un...

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…