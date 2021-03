O persoana a fost gasita carbonizata iar alte doua au avut nevoie de ajutor medical in urma unui incendiu care a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, la baza sportiva FCSB din Berceni. Conform primelor informații oferite de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov, incendiul a avut loc la primul etaj al unui complex de locuinte din incinta bazei sportive. Aici au luat foc trei camere stil garsoniera. Salvatorii au gasit la fața locului trei victime. „Incendiul a avut loc la etajul unu, s-a desfasurat in trei camere, pe o suprafata de aproximativ 100 m patrati. Victime:…