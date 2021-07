Incendiu și explozie azi la Timișoara VIDEO Joi, la ora 17:55, pompierii timișoreni au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o rulota, in Timișoara, pe B-dul Brancoveanu. De asemenea, apelantul a anunțat ca exista risc de explozie, deoarece in interiorul rulotei este o butelie. La fața locului s-au deplasat de urgența 3 autospeciale de stingere, o autoscara S42, un echipaj SMURD și 12 pompieri. Pana la sosirea echipajelor la locul intervenției, o butelie a explodat, iar incendiul s-a extins și la o cladire de birouri invecinata. Pompierii au intervenit pentru localizarea incendiului și pentru a extrage doua butelii din rulota… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

