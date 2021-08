Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație se apropie de Capitala Greciei. Marți, aproape 80 de copii au fost evacuați dintr-o tabara de vara iar rezidenții unui sat din apropierea Atenei și-au parasit casele, in vreme ce flacarile se intindeau la marginea metropolei, potrivit Reuters. Grecia trece prin cea mai grava…

- Un incendiu a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, determinand evacuarea locuitorilor si a celor din alta suburbie, in timp ce autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin in sah transporturile si furnizarea cu electricitate, in mijlocul celui mai…

- Turcia este in flacari. De aproape o saptamana pompierii se lupta cu focul, dar pare o lupta imposibila. Temperaturile extrem de ridicate au uscat vegetația, iar vantul impraștie flacarile pe coasta mediteraneeana a țarii. Incendii sunt și in Balcani.

- Mai multe hoteluri si resedinte situate pe insula Samos din Grecia au fost evacuate preventiv din cauza unui incendiu puternic, in timp ce tara se confrunta cu temperaturi neobisnuite chiar si pentru aceasta perioada, informeaza DPA.

- Un puternic incendiu a cuprins astazi dupa amiaza doua locuințe și doua construcții anexe, din aceeasi gospodarie din comuna Berchișești. ”Flacarile sunt dezvoltate de vantul puternic și inca exista pericol de propagare. Intervin pompierii militari și lucratori SVSU cu 7 autospeciale de stingere. Nu…

- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit in noaptea de miercuri, 19 mai, spre joi, 20 mai, in regiunile costiere ale Golfului Corint, la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena. Cel putin sase sate si doua manastiri au fost evacuate, potrivit pompierilor eleni, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Cel putin sase sate si doua manastiri din Grecia au fost evacuate in noaptea de miercuri spre joi din cauza unui amplu incendiu de vegetatie care s-a produs in regiunile costiere ale Golfului Corint, la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena, potrivit pompierilor eleni, relateaza AFP, potrivit…

- Cel putin sase sate si doua manastiri din Grecia au fost evacuate in noaptea de miercuri spre joi din cauza unui amplu incendiu de vegetatie care s-a produs in regiunile costiere ale Golfului Corint, la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena, potrivit pompierilor eleni, relateaza AFP. …