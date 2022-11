Incendiu puternic, potenţial cu victime, la Bârnova Un incendiu s-a produs duminica seara la o casa in localitatea Todirel, comuna Barnova, judetul Iasi. La locul interventiei s-au deplasat doua autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor calificat. Incendiul se manifesta generalizat la nivelul casei. Potrivit primelor informartii, o butelie a explodat si este posibil sa existe victime in interiorul cladirii. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

