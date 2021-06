Incendiu puternic! Oameni evacuați, risc major de explozie INCENDIU! Mașini cuprinse de flacari . Intervenție de urgența a pompierilor Incendiu la un centru de colectare din sectorul 6Incendiu la un centru de colectare din sectorul 6. Un puternic incendiu a izbucnit in București la un centru de colectare mașini vechi. Pompierii intervin in aceste momente in cartierul Militari. Purtatorul de cuvant al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile, a dat primele detalii despre o posibila explozie dupa izbucnirea incendiului. In interiorul depozitului se afla butelii și alte recipiente sub presiune. Locatarii din blocul din apropierea depozitului din Sectoru l6 au… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

