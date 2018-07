Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in jurul orei 21.30 a izbucnit un incendiu in Paulesti. Focul a luat amploare, service-ul Well Auto arzand aproape in totalitate. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale si au reusit stingerea focarului dupa circa o ora de lupta cu flacarile. In incendiu au ars si mai multe masini aduse la reparatii…

- Șapte mașini care erau in parcarea unui service auto din orașul Nasaud au fost cuprinse, vineri la amiaza, de un incendiu puternic, cauzele fiind in curs de stabilire, transmite corespondentul Mediafax.Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, un puternic incendiu…

- O furtuna puternica a facut prapad in Muntenegru. Peste 50 de case si zeci de mașini au fost avariate sau complet distruse.Din imaginile surprinse de martori se vede cum arborii smulsi din radacini au spart geamurile a numeroase cladiri.