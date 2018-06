Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata noaptea, la cosul de fum al unui restaurant din Centrul Vechi al Capitalei, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Incendiu la Academia de Stiinte. Patru autospeciale au intervenit la fata locului.Fumul dens si negru se vede in tot orasul. Din imagini se observa ca de flacari au fost cuprinse ultemele etaje ale cladirii. Revenim cu detalii.

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, duminica, pe Drumul National 6 Orsova – Caransebes, in urma unui incendiu la un restaurant de la intrarea in Baile Herculane, situat in apropierea soselei. Nu s-au inregistrat victime.

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri la Spitalul de boli cardiovasculare Iași. Nu mai puțin de 18 pacienti situati la etajele superioare ale cladirii au fost evacuați, iar mai apoi au fost evacuati si pacientii de la etajele inferioare.

- Proprietarii, trei adulti si un copil de 10 ani, au scapat ca prin minune dupa ce vecinii i-au alertat ca ies flacari din acoperis. Din cauza vantului puternic, pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de doua ore. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar proprietarii s-au ales cu pagube…

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Cel putin patru persoane, printre care trei copii, au murit, duminica, in Rusia dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Salvatorii au reusit sa salveze 120 de persoane, conform Ministerului regional pentru situatii de urgenta. Victimele se…