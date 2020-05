Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a cuprins in aceasta seara o cladire de pe stradela Vantu (in zona Podu de Fier) din municipiul Iasi. Din primele informatii, un depozit de haine a fost cuprins de flacari. Pompierii se lupta cu focul, in timp ce un fum gros a cuprins intreaga zona. A fost emisa si o alerta de la…

- La aceasta ora, pompierii au ajuns la fata locului. Incendiu puternic in centru, Iasi 1 of 2 Locuitorii din zona au parasit foarte speriați imobilele din jur. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-26-at-17.45.02.mp4 Vom reveni cu amanunte ! Update 18:05 : Incendiu major…

- Pentru lichidarea incendiului se acționeaza cu cinci mașini de stingere și o autoscara. La locul evenimentului se afla și o ambulanța SMURD, informeaza ISU Iași. Pe strada Vantul din cartierul ieșean Tatarași Nord a izbucnit un incendiu la un depozit cu materiale textile și de mase plastice, care s-a…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Oltenita au actionat timp de 16 ore pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un depozit de furaje din comuna Chirnogi, luni seara. Focul a mistuit 500 de tone de panusi de porumb.

- Un incendiu de mari proporții a izbucnit luni seara la Horodnic de Sus, focul extinzandu-se la trei case. Primii pompieri ajunși la fața locului au gasit un adevarat dezastru, flacarile fiind extrem de violente. Pompierii de la Radauți și de la serviciile voluntare din zona au mobilizat la fața ...

- Pompierii argeșeni au intervenit mai bine de trei ore, in noaptea de duminica spre luni, la un incendiu violent izbucnit in comuna argeseana Coșești. Focul a cuprins acoperisul unei case cu etaj. Alarma a fost data duminica seara cu putin inainte de miezul noptii. Pentru a stinge flacarile s-au deplasat…