Incendiu puternic la un depozit de fier vechi din Zalău. A fost emis mesaj Ro-Alert Un incendiu cu mari degajari de fum, a izbucnit, luni dimineata, la un depozit de fier vechi din Zalau, informeaza Agerpres. La fata locului actioneaza trei autospeciale de stingere. "Pompierii zalauani intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o serie de deseuri depozitate in cadrul unei societati de colectare a fierului vechi si a […]

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu cu mari degajari de fum, a izbucnit, luni dimineata, la un depozit de fier vechi din Zalau, informeaza Agerpres. Potrivit ISU Salaj, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 50 metri patrati, iar la fata locului actioneaza trei autospeciale de stingere. "Pompierii zalauani…

- Vantul a batut cu putere in Capitala. Furtuna a inceput in jurul orei 22.15 și a crescut in intensitate. La ora 22.45, meteorologii au emis avertizari Cod galben de averse și vijelii pentru București și județul Ilfov, iar autoritațile au transmis un mesaj RO-ALERT. Mai multe geamuri au fost sparte de…

- Pompierii au intervenit joi dimineața pentru salvarea unui barbat care s-a rasturnat cu caiacul in largul Lacului Siutghiol. Caiacul era de mici dimensiuni, iar barbatul a facut o manevra greșita și s-a rasturnat. Acțiunea de salvare s-a incheiat in urma cu cateva minute. Barbatul de 76 de ani s-a avantat…

- O explozie puternica urmata de un incendiu violent s-a produs, marti noapte, la Combinatul Azomures. Incidentul a avut loc in momentul pornirii unei instalatii de producere a amoniacului, au precizat reprezentanții companiei. ISU Mures a transmis mesaj RO-Alert. Explozia s-a auzit in tot orașul in jurul…

- Autoritațile au transmis un mesaj RO Alert pentru a anunța prezența unui urs pe Transfagarașan. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD care va interveni in cazul unor incidente, potrivit Antena 3. Autoritațile au trimis un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitații Carțișoara, in…

- O explozie puternica urmata de un incendiu uriaș s-a produs in urma cu puțin timp la rafinaria Petromidia din Navodari. Se vorbește despre doua persoane care ar fi fost ranite. Fumul negru se vede de la zeci de kilometri, iar autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație. A fost activat planul…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod roșu de vijelii, grindina și ploi torențiale, valabila in localitați din județele Ilfov, Prahova și Dambovița. Pentru Capitala, autoritațile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care cetațenii sunt sfatuiți sa ramane in locuințe. Meteorologii anunța, dezvoltare…

- 17 persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Slatina. Din primele informații, flacarile au izbucnit din cauza unei lumanari. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au intervenit, in municipiul Slatina,…