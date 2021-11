Incendiu puternic la un cămin de bătrâni din Bulgaria: Nouă oameni au murit Noua oameni au murit intr-un incendiu produs intr-un camin de batrani din estul Bulgariei. Focul a izbucnit luni seara. In camin locuiau 58 de batrani. Cand au ajuns pompierii, acoperișul de lemn era deja cuprins de flacari uriașe și ultimul etaj era plin de fum negru. Locatarii au fost evacuați. Au fost inregistrate noua victime. “Din nefericire, noua persoane si-au pierdut viata din cele 58 care se aflau in incinta in momentul incendiului”, a declarat seful pompierilor, Tihomir Totev, la postul national de televiziune BNT. Cei noua care și-au pierdut viața s-au intoxicat cu fum. The post Incendiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

