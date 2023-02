Incendiu puternic la un bloc din Buziaş. Două persoane au ajuns la spital Panica intr-un bloc cu patru etaje din Buzias. Un incendiu a izbugnit la etajul 1, iar lumea a incercat sa se auto-evacueze. Din pacate, doi oameni au ajuns la spital. Interventia continua, dupa care se va cauta si motivul care a produs incediul. Dupa ora 19, un telefon la 112 anunta producerea unui incendiu produs ... The post Incendiu puternic la un bloc din Buzias. Doua persoane au ajuns la spital appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

