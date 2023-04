Stiri pe aceeasi tema

Peste 30 de persoane au fost evacuate, sambata, dintr-un bloc din Targoviște, județul Dambovița, din cauza unui incendiu care se manifesta generalizat intr-un apartament de bloc.

- Interventie in cazul unui incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc in municipiul Targoviste, strada Laminorului. Actioneaza pompierii de la Detasamentul Targoviste cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime si o ambulanta SMURD”,…

- Un incendiu violent s-a declanșat, noaptea trecuta, in jurul orei 03.00, in satul Adanca, comuna Gura Ocniței. Doua persoane au facut atac de panica și au avut nevoie de asistența medicala, dupa ce locuința lor a fost cuprinsa de flacari. Mai mult de atat, una dintre acestea a fost transportata la spital…

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la scoala nr. 30 "Gheorghe Țițeica" din municipiul Constanta, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale.Peste 700 de elevi si profesori s-au autoevacuat din cladire.

Un puternic incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un bloc din municipiul Constanta, iar deocamdata zece persoane au fost evacuate.

- Alerta majora, in miez de noapte, la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava dupa ce s-a anunțat un incendiu la o cladire administrativa a unui agent economic din satul Dumbravița, comuna Vadu Moldovei. Apelul la 112 a fost dat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei ...

Zece persoane au fost evacuate, dintre care patru copii, in urma unui incendiu care a izbucnit, vineri, intr-un apartament al unui bloc din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres.

Un incendiu a izbucnit, marti seara, in bucataria unui apartament dintr-un bloc din Craiova, 15 persoane fiind evacuate de pompieri, iar alte 20 iesind singure din imobil. Nimeni nu a fost ranit, informeaza News.ro.