Incendiu puternic la Tiraspol Vegetația uscata s-a aprins in apropiere de Tiraspol. Focul a izbucnit in preajma unui sector de vile, iar la fața locului au intervenit pompierii. Autoritațile separatiste anunța ca arde iarba uscata. Doua echipaje lupta cu flacarile izbucnite și au reușit sa limiteze raspandirea masiva a flacarilor Actualmente, incendiul a cuprins circa 5-6 hectare. Locuințele din apropiere și viețile loca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

