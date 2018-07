Stiri pe aceeasi tema

Duminica seara tarziu, un incendiu violent a cuprins o vulcanizare, extinzandu-se ulterior și la doua imobile din zona. Este vorba de intersecția dintre Calea Martirilor și strada Musicescu, o zona mai ales de case.

- Mobilizare serioasa a pompierilor din partea ISU Timis. Un incendiu la un transformat dezafectat, situat in zona Calea Mosnitei din Timisoara le-a dat batai de cap oamenilor care se lupta cu flacarile. Pentru a evita complicatiile, la fata locului au fost deplasati 11 subofiteri si un ofiter, care au…

- Tragedie in Arad, dupa un incendiu puternic care a avut loc intr-un cartier de blocuri. Pompierii au intervenit la inalțime pentru evacuarea persoanelor prinse intre flacarile care se manifestau violent, cu mare degajare de fum, la al doilea și al patrulea etaj al blocului. Din pacate, pentru una dintre…

- Incendiu puternic azi dupa-amiaza, in Timiș. O intreaga hala a unui service auto, impreuna cu alte doua autoturisme care se aflau in interior, au fost distruse de flacari, la Faget. Fumul putea fi observat de la kilometri distanța. Deși pompierii au intervenit cu promptitudine, pagubele materiale sunt…

- Imagini cutremuratoare:Tanara de 26 de ani ucisa de propriul sot. Crima a fost descoperita dupa un accident de circulatie. Criminalul a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp.foto Un tanar in varsta de 29 de ani si-a ucis sotia de 26 de ani, joi dimineata in urma unei dispute, iar apoi…

- Incendiul a izbucnit, luni dimineața, la motorul autoturismului. Șoferul a sunat imediat la 112. Pompierii timișoreni au trimis in zona o autospeciala de lucru cu apa și spuma, iar echipajul a lichidat incendiul in scurt timp. Focul, spun pompierii, a pornit de…

Un apel la numarul unic de urgența 112, prin care se anunța izbucnirea unui incendiu pe Calea Martirilor din Timișoara, a alertat ISU Timiș...

- Un autoturism BMW seria 5 GT a fost cuprins de flacari, sambata, in timp ce rula pe autostrada A1, intre Timisoara si Lugoj. Cei trei ocupanti ai masinii au reusit sa se salveze inainte de sosirea pompierilor.