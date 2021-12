Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la sediul Primariei Beleti-Negresti, primele verificari indicand ca focul ar fi fost pus intentionat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Politistii din Arges au anunțat ca au deschisun dosar penal pentru distrugere.…

- Un incendiu puternic a afectat trei locuințe din comuna Godaești, județul Vaslui. Focul ar fi fost provocat de un barbat cu probleme psihice. Autoritațile au intervenit de urgența la fața locului cu opt echipaje din cadrul Detașamentului Vaslui și patru autospeciale de stingere cu apa și spuma. Pompierii…

- Incendiu de proporții in Capitala! Doua case au fost cuprinse de flacari uriașe in zona Vitan din Capitala! Focul a izbucnit la o locuința aflata pe Strada Detasamentului. Pompierii se lupta cu flacarile in aceste momente. Iata cum s-a intamplat, de fapt, totul!

- Opt familii de pe strada Sarata din Dej au ramas fara un acoperiș deasupra capului, dupa ce imobilul in care locuiau a fost inghițit de flacari. Focul s-a extins cu repeziciune și a durat doar jumatate de ora pana cand totul a fost distrus. Pompierii au fost alertați in jurul orei 17:40, ca un imobil…