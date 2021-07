Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in interiorul Complexului Pieții Delfinului din București. Zeci de oameni au fost evacuați de pompieri, in timp ce alții au reușit sa iasa singuri, inainte ca aerul din cladire sa devina irespirabil.

- Un incediu puternic a izbucnit in aceasta dimineața la hotelul Continental din Constanța. Oamneii legii au intervenit la fața locului, iar din primele informații s-ar parea ca un aer condiționat care s-a defectat ar fi fost cauza flacarilor.

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, la un depozit de mase plastice din municipiul Barlad, pompierii intervenind cu 13 autospeciale pentru a stinge flacarile, insa au nevoie de cantitati foarte mari de apa. Mai multe autoturisme aflate in curtea depozitului au fost afectate de caldura degajata.…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei, in Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe nu mai este internat niciun pacient cu COVID-19, a anuntat miercuri conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la o gospodarie din orașul Siret, focul pornind la o anexa din lemn din apropierea unei case. Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Siret au intervenit la fața locului cu doua mașini de stingere. Anexa a ars violent, prioritatea pompierilor ...

- Duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, unul din saloanele in care erau tratați pacienți cu COVID-19 s-a umplut de fum. Doua persoane internate pe secție au fost evacuate. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 4:30, insa personalul s-a sesizat la timp și a scos din priza prelungitorul…

- A fost panica, duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, dupa ce intr-unul dintre saloanele in care erau tratați pacienți cu COVID-19 s-a semnalat miros de fum. Mirosul de fum a aparut intr-un salon din Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența…

- FOTO| INCENDIU de vegetație la Cunța. Intervin pompierii pentru stingerea focului din apropierea autostrazii A1 INCENDIU de vegetație la Cunța. Intervin pompierii pentru stingerea focului din apropierea autostrazii A1 Un incendiu de vegetație a izbucnit duminica dupa masa, in jurul orei 12.30, pe raza…