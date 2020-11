Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80% din suprafața corporala. Știre in curs de actualizare The post Incendiu puternic la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț: 7 persoane au decedat appeared first on Puterea.ro .