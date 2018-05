Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii ISU Bucuresti - Ilfov au fost sesizati, luni, printr-un apel la 112, pentru a interveni pentru degajarea unei portiuni de tabla aflata pe acoperisul unui bloc situat pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Pentru ca exista pericolul de a se prabusi, agajatii ISU au reusit sa inlature bucata…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, pompierii evacuand din apartamente opt persoane, printre care si doi copii, iar altele au iesit singure pe schela montata pe fatada blocului.

- Politistii au retinut un suspect invinuit de incendierea celor opt masini din Bucuresti, acesta fiind un barbat in varsta de 45 de ani. ISU Bucuresti - Ilfov a intervenit in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea unor incendii…

- Astazi, in Vinerea Mare, in fata unui bloc, pe strada Ramnicu Sarat din Sectorul 3 al Capitalei, a avut loc o sinucidere. Oamenii au fost ingroziti atunci cand au vazut o femeie plina de sange in fata scarii si au sunat la numarul unic de urgenta 112. La fata locului a ajuns in scurt timp un echipaj…

- Un barbat a fost ridicat din preajma unui complex comercial din Sectorul 1 si este audiat la aceasta ora. Anchetatorii nu au, insa, indicii clare ca ar fi barbatul care a incendiat mai multe masini saptamana trecuta. In ultimele zile au fost audiati in jur de 20 de barbati care corespund semnalmentelor.…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare pe…

- Un barbat a fost injunghiat, intr-o statie RATB din Sectorul 6 al Capitalei, de o alta persoana, ca urmare a unui conflict izbucnit intr-un mijloc de transport in comun. Victima a fost transportata la spital, iar atacatorul este cautat.

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…