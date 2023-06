Incendiu puternic la Ocna Mureș. O casă a fost distrusă complet In dimineața zilei de 22 iunie 2023, prin 112 pompierii din Alba Iulia au fost alertați cu privire la un incendiu la o casa aflata in imediata apropiere a Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Ocna Mureș. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta pe toata suprafața cladirii (cca.100 mp). Incendiul a fost stins in cele din urma, nu au existat victime. Potrivit ISU Alba s-a intervenit cu un echipaj de prima ajutor și cu autospeciala de stingere cu apa și spuma. Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

