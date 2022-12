Incendiu puternic la o sală de sport din Iaşi. Zeci de persoane au fost evacuate Vineri, in penultima zi a anului, un incendiu puternic a izbucnit la o sala de sport din municipiul Iasi. Pompieri au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile care se manifesta pe circa 500 de metri patrati. Douazeci de persoane au fost evacuate de la etajele superioare ale cladirii. Potrivit ISU Iasi, incendiul se manifesta la acoperis si la izolatia exterioara a cladirii pe o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati. Imediat dupa ce incendiul a fost anunțat la numarul de urgența 112, la locul interventiei sunt 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

