- Jandarmii dambovițeni sunt pe baricade atat pe timp de zi, cat si de noapte in municipiul Targoviste si in alte localitati din județ, vor actiona pentru prevenirea infractiunilor stradale in special in zonele rurale unde vor fi organizate activitați tradiționale (colind), care implica aglomerari de…

- Accident grav pe DN 72 Targoviște- Gaești, la Suța Olteni, acționeaza echipaje de pompieri de la Detasamentul Targoviște cu o autospeciala de stingere și una de descarcerare si SAJ Dambovița cu doua echipaje. La locul accidentului echipajele de intervenție au gasit 2 autoturisme implicate, 2 persoane…

- INCENDIU puternic la Corbii Mari, in vecinatate se afla și un magazin, pompierii au intervenit pentru a stinge focul .In aceasta dimineața, in jurul orei 04:25, pompieri din cadrul Garzii Potlogi și de la Detașamentul Titu au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD in cazul unui…

- Peste 160 de polițiști acționeaza in tot județul Dambovița, la ora transmiterii acestei știri polițiști de la structurile de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice și de la arme, explozivi și substanțe periculoase sunt pe toate drumurile din Dambovița…

- S-au finalizat lucrarile pe strada Lt. Stancu Ion din municipiul Targoviște, artera rutiera amintita a facut obiectul unor ample lucrari de reabilitare, lucrari care au implicat asfaltarea parții carosabile la nivel de 2 straturi, refacerea trotuarelor, canalizație speciala pentru rețele, dar și preluarea…

- Tatarani, incendiul de vegetație uscata și litiera pe o suprafața de cca. 15 ha, se intervine in satul Priboiu. Acționeaza 12 pompieri de la Garda Voinești și de la Detașamentul Targoviște. In sprijin acționeaza și SVSU din localitate. Intervenția pompierilor este ingreunata de terenul greu accesibil,…

- Intervenție in cazul unui accident rutier in municipiul Targoviște, str. Aleea Manastirii. Din primele informații un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. Acționeaza Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție, una de descarcerare și o ambulanța SMURD, iar SAJ Dambovița cu un echipaj.…

- Torțe pe roți, doua mașini cuprinse de flacari in municipiul Targoviște, pompierii au intervenit in cazul unui incendiu izbucnit la doua autoturisme pe Calea Domneasca. A acționat Detașamentul de Pompieri Targoviște cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Focul a fost localizat rapid…