- Biserica adventista din localitatea aradeana Șepreuș a luat foc in noaptea de miercuri spre joi, 5/6 aprilie 2023. Flacarile au devastat anexa și bunurile aflate in interiorul acesteia: instrumente muzicale și mobilier.

- Panica intr-un bloc din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Un incendiu a izbucnit la etajul zece al cladirii. In apartamentul afectat se afla o minora, care s-a autoevacuat. Incendiul a izbucnit in aceasta dupa amiaza și a fost apelat numarul unic de urgența 112. La locul solicitarii s-au mobilizat deja…

- Eveniment Pompierii din Teleorman, solicitați pentru stingerea unui incendiu in Giurgiu / O femeie și-a pierdut viața martie 23, 2023 11:43 In noaptea de miercuri spre joi, pompierii din Teleorman au fost chemați in ajutorul colegilor din Giurgiu pentru a inteveni la un incendiu izbucnit la o locuința…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca pompierii au fost solicitați sa intervina la un incendiu produs in localitatea Ruginoasa. „Incendiul a fost lichidat. Cauza probabila de producere a incendiului este necurațarea…

- Un incendiu intr-un oraș din sud-vestul Serbiei a ucis patru copii și i-a ranit pe parinții lor, a anunțat duminica poliția. Incendiul a izbucnit in jurul orei 7.00 dimineața intr-unul dintre apartamentele unei cladiri rezidențiale din Novi Pazar, la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Belgrad.…

- O locuinta din localitatea Vieru, judetul Giurgiu, a fost afectata de un incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti din cauza jarului cazut dintr-o afumatoare, proprietarul a vazut fumul dens si a reusit sa iasa la timp din casa, potrivit Agerpres."Un incendiu violent a izbucnit, aseara, in gospodaria…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la o cabana construita pe structura de lemn, situata in Silvasu de Sus, judetul Hunedoara, localitatea in care se afla si Manastirea Prislop. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile, potrivit news.ro.”Un incendiu izbucnit la o cabana…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina seara trecuta in localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o locuinta a fost cuprinsa de flacari.La fata locului a intervenit Detasamentul Medgidia…