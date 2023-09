Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu la o anexa gospodareasca in sat Rancaciov, com Dragomirești. Pentru gestionarea situației de urgența au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanta SMURD. La momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, acestea au constatat faptul […] Articolul Incendiu puternic la o anexa gospodareasca, in comuna Dragomirești a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .