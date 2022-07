Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii prahoveni au intervenit, duminica dimineata, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu puternic produs la groapa de gunoi a orasului Baicoi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT din cauza fumului. UPDATE / Incendiul care a izbucnit la groapa de gunoi a orasului Baicoi a fost stins,…

- Pompierii prahoveni actioneaza pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la groapa de gunoi a orasului Baicoi., in noaptea de 02 iulie. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajare mare de fum pe o suprafata de aprox. 1,5 ha.Cu scopul de a proteja si instiinta populatia a fost…

- Un incendiu de vegetație la periferia Atenei a distrus doua case și mai multe mașini. Flacarile au avansat rapid din cauza vantului puternic. Zeci de oameni au fost evacuați fara ca cineva sa fie ranit, in timp ce 130 de pompieri au fost trimiși in zona, informeaza Digi24.ro .

- Aproximativ 50 de persoane au parasit de urgenta, sambata seara, unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean Bacau, dupa ce alarma de incendiu s-a declansat din cauza unei lampi supraincalzite.

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu care a izbucnit intr-o hala, situata in localitatea Bonțida. Cauza probabila a fost o defecțiune la un cablu de alimentare cu energie electrica.„Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj Napoca și Dej a fost alertați in aceasta dimineața…