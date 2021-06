Incendiu puternic la Giurgiu: o femeie a rămas fără casă O femeie care locuia singura in localitatea Malu, judetul Giurgiu, a ramas fara acoperis deasupra capului dupa ce locuinta acesteia a fost distrusa de un incendiu izbucnit de la un scurtcircuit electric, arata Agerpres. "In aceasta seara ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina in localitatea Malu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de prima interventie si comanda si o ambulanta SMURD. Echipajele de interventie ajunse… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

