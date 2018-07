Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic la o fabrica din Targu Lapus. Cladirea a fost cuprinsa de flacari. Mai mulți pompieri au ajuns la fața locului. Nu se știe inca de la ce a izbucnic incendiul. Incendiul a izbucnit la primele ore ale diminetii la fabrica de paleti situata pe strada 1 Mai din orasul Targu Lapus. Spre…

- Incendiul puternic la un service auto de la intrarea in Paulesti, judetul Prahova, in urma caruia opt masini au fost distruse si trei au fost avariate, a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

- In cursul diminetii de marti, 17 iulie, o masina a luat foc si a ars ca o torta. Autoturismul, marca Citroen Picasso, se afla pe strada George Enescu, din Baia Mare, stationand intr-o pozitie nefireasca, perpendicular pe bordura. Martorii oculari spun ca la momentul incendiului, usile masinii erau inchise.…

- Un puternic incendiu de vegetatie in apropiere de Manchester. Pompierii englezi lupta de cateva zile pentru a lichida flacarile care s-au raspandit pe o suprafata de sase kilometri. Autoritatile spun ca focarul ia amploare din cauza temperaturilor ridicate si a vantului puternic.

- Mai mult de 30 de case au fost evacuate miercuri in apropiere de comitatul Greater Manchester din nord-vestul Marii Britanii unde pompierii se lupta cu flacarile din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile, relateaza Reuters.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Constanta, din cauza vantului puternic, portul Midia a fost inchis.Reamintim ca, meteorologii au emis o avertizare now castibng cod galben valabil in intervalul ora 14:00 pana la ora 17:00. Potrivit ANM, in judetele…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un restaurant din Complexul studentesc din Timisoara, fara a se inregistra victime, a informat ISU Banat. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara…

- Doi dintre liderii USR Maramures, Dan Ivan, presedintele organizatiei judetene, si Dragos Moldovan, vicepresedinte al USR Baia Mare, au sustinut in cursul diminetii de joi, 10 mai, o conferinta de presa in fata Primariei Baia Mare, in contextul campaniei de strangeri de semnaturi pentru initiativa “Fara…