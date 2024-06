Incendiu puternic la fabrica de apă. A fost trimis RO-ALERT Un incendiu puternic a izbucnit la fabrica Borsec. Flacarile au cuprins o parte din cladirea situata in județul Harghita, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Conform primelor informații, se pare ca focul ar fi pornit in zona birourilor, existand pericolul de extindere. Flacarile au cuprins o parte din fabrica de imbuteliere a apei minerale […] The post Incendiu puternic la fabrica de apa. A fost trimis RO-ALERT appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

