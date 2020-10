Incendiu puternic la Constanța: un bărbat a fost găsit mort Un barbat a fost gasit carbonizat in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la o locuinta de pe o strada din municipiul Constanta, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", la fata locului, la o adresa de pe strada B. P. Hasdeu, au fost mobilizate patru autospeciale de stingere si doua ambulante. "La incendiul de pe strada Hasdeu au intervenit patru autospeciale de stingere, din cadrul a doua subunitati, si doua ambulante SMURD (B si C)", a mentionat ISU. Conform sursei citate, intr-o baraca a fost gasit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe DN2APompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati duminica, 20 septembrie, sa intervina la un accident rutier, produs in zona localitatii Ghindaresti, din judetul Constanta.Conform primelor date furnizate de salvatori, ar fi vorba…

- Trebuie sa fim atenti la steagurile arborate de catre salvamari. In acesta dimineata, 14 scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au reluat cautarile barbatului disparut in statiunea Venus in cursul zilei de ieri. Ajunsi la fata locului a fost observat plutind in mare. Acesta…

- Incendiu in Navodari, pe strada CorbuluiInspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati duminica, 2 august, sa intervina la un incendiu produs in judetul Constanta.Conform primelor date furnizate de salvatori, este vorba de o locuinta care a fost cuprinsa de foc, in…

- Un numar de 24 de autospeciale de stingere actioneaza joi seara la incendiul puternic produs la Bragadiru la doua hale, in apropiere de Soseaua de Centura, informeaza Agerpres.Citește și: Traficul rutier este intrerupt pe DN 7A din Valcea din cauza aluviunilor scurse de pe versant pe șosea…

- Un echipaj al ISU Dobrogea a intervenit, in urma cu cateva momente, pentru deblocarea unei usi de apartament, in municipiul Constanta.Astfel, s a solicitat interventia de urgenta la blocul I7, din strada Soveja nr.55A.Va vom tine la curent cu desfasurarea lucrurilor. ...

- Masina, in flacari, pe strada BrizeiPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati joi sa intervina la un eveniment care a avut loc in municipiul Constanta.Conform primelor date furnizate de catre pompieri, un autoturism a fost cuprins de flacari, pe strada Brizei,…

- Un lan de grau aflat pe DN 1, in dreptul localitatii Baicoi, a fost cuprins de un incendiu, marti dupa-amiaza, focul care acum se manifesta pe 20 de hectare putandu-se extinde din cauza vantului.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, 15 pompieri actioneaza pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati pentru doua deblocari de usa. Potrivit primelor date, interventiile au loc in municipiul Constanta, una pe strada Soveja, nr. 64, iar cealala pe aleea Pelicanului. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta…