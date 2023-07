Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara, 28 iulie, la o hala din zona cartierului Maraști, din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul s-a extins la acoperisurile a trei case, iar localnicii au primit mesaj RO-Alert, potrivit unui comunicat transmis de ISU Cluj.Potrivit presei locale, incendiu s-a produs…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 19:30, la o hala de pe strada Luncii din Cluj-Napoca. Din primele date, incendiul s-a extins la acoperișul a trei case. Din cauza degajarilor mari de fum, autoritațile au transmis mesaj RO-Alert. La fața locului intervin trei autospeciale și autoscara…

- BAILE HERCULANE – In lupta cu focul au intervenit trupe specializate din doua județe. Chiar daca pompierii militari au reușit sa salveze o parte din incaperi, per ansamblu, obiectivele au fost devastate! Trezirea s-a dat la 5.05 dimineața, cand pompierilor li s-a cerut intervenția pentru stingerea flacarilor…

- Pompierii mehedințeni au fost solicitați sambata, in jurul orei 05:05, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un motel și restaurant din orașul Baile Herculane.La fața locului, s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Baile Herculane și Detașamentului Caransebeș, cu doua…

- FOTO: O mașina electrica a luat foc in zona aeroportului din Cluj Napoca. Care ar fi fost cauza producerii incendiului O mașina electrica a ars in noaptea de vineri spre sambata, in zona aeroportului din Cluj Napoca. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul aeroportului. Potrivit ISU Cluj,…

- Doua hectare de vegetatie uscata din localitatea Zorleni au ars, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit cel mai probabil din cauza radiatiei solare, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu doua…

- 35 de oameni au fost evacuați, sambata, 10 iunie, dintr-un bloc din cartierul clujean Maraști, dupa ce o mașina parcata la subsol a fost cuprinsa de flacari, relateaza Monitorul de Cluj, care preia informații oferite de ISU, Un barbat și-a rupt piciorul, iar o femeie a suferit un atac de panica.Inspectoratul…

- Un TIR cu materiale plastice a luat foc in mers pe DN 79 Arad – Oradea si s-a facut scrum. Soferul a reusit sa iasa la timp din cabina, scrie Agerpres. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, la marginea localitatii aradene Simand. „Incendiul se manifesta prin ardere generalizata la intregul autotren…